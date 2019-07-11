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İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

11 Temmuz 2019 Perşembe 07:57
İzmir'de PKK/KCK operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent geneli ile Torbalı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda yasak yayın ile dijital veri ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 07:57
  1. operasyon
  2. PKK/KCK
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