0553 313 94 23

İzmir’de otomobil yayaya çarptı, kadın ağır yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

14 Haziran 2019 Cuma 17:47
İzmir’de otomobil yayaya çarptı, kadın ağır yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabahat A. (59) isimli kadına, Ziraat Bankası kavşağı istikametine ilerleyen İ.D. idaresindeki 35 NHT 22 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sabahat A. (59), haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yankesicilik şüphelileri sahte kimlikle yakalandılar
    1. Yankesicilik şüphelileri sahte..
    2. Türk Kızılayı çocukların karne..
    3. Karne harçlığı almak için başkan..
    4. Haliliye’de kadınlara yönelik söyleşi
    5. Yatırımlarda devlet yardımları..
    6. Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkili..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    8. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    9. Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı
    10. Haliliye’de yol yapım çalışmaları..
    11. Antalya’da zincirleme kaza: 1 yaralı
    12. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi..
    13. BAE'nin "Katar'a karşı tedbir"..
    14. Tuzluca’da öğrencilere çifte karne..
    15. Başkan Erdoğan'dan sert mesaj: Devam..
    16. ABD Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı..
    17. Jandarmanın 180. yıl gururu
    18. Türk havacılık alanında çok uluslu bir..
    19. Muhtardan en çok kitap okuyan..
    20. Başkan Dutlulu, Jandarma Teşkilatı’nın..
    21. YKS’ye girecek olan öğrenciler kutsal..
    22. Gri listede aranan DHKP/C’linin..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pazar günü o..
    24. İzmir’de otomobil yayaya çarptı, kadın..
    25. Diriliş Osman'ın yeni sezonunda neler..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a..
    27. Başkan Erdoğan ilk kez konuştu:..
    28. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde OGM..
    29. İnönü’de karne sevinci
    30. AFAD’tan gerçeği aratmayan kaza..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu