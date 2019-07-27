İzmir’de otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaya bir şekilde seyir halinde olan Fatma Demir (65), karşıdan karşıya geçmek isterken, A.B.’nin kullandığı 35 AGB 494 plakalı otomobilin kendisine çarpması sonucu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, aracını olay yerinde bıraktıktan sonra kaçan A.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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