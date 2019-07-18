İzmir'de otomobil, otobüs durağına girdi: 2 yaralı İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Durakta bekleyen Seval Yıldız ile Doğa Ateşler yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi, Birlik Camisi yakınlarında meydana gelen kazada A.A. (20), yönetimindeki 35 BNM 88 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi. Bu sırada durakta bekleyen Seval Yıldız ile Doğa Ateşler, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi ile Bornova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ayaklarında kırıklar bulunduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazadan sonra sürücü A.A., gözaltına alınıp Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü.

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