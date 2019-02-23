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İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bornova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

23 Şubat 2019 Cumartesi 04:25
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Manisa istikametine giden Yüksel Melih Bülbül'ün (24) kullandığı 35 VKU 31 plakalı motosiklet, Bornova Topçu Tugayı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak dönen M.C'nin (22) kullandığı 35 ZIE 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil çarpmanın etkisiyle refüje savrulurken, motosiklet alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kazada ağır yaralanan Yüksel Melih Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsünün kaskı ve koruyucu elbisesinin olduğu görüldü.

Otomobil sürücüsü M.C. ise Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 04:25
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