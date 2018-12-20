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İzmir'de otobüsün kaldırımdaki yayalara çarpması

Gözaltına alınan sürücü tutuklandı

20 Aralık 2018 Perşembe 18:35
İzmir'de otobüsün kaldırımdaki yayalara çarpması

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs sürücüsü tutuklandı.

Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alkollü olmadığı tespit edilen A.S'nin ifadesinde, kazanın bir anlık dalgınlık sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden Feride Melike Kürecili'nin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen Kürecili'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüldü.

Öte yandan kazada ağır yaralanan abla Merve Kürecili Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu, diğer yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, dün akşam A.S. idaresindeki 35 S 65194 plakalı servis otobüsü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak burada bulunan yayalara çarpmıştı.

Kazada, Feride Melike Kürecili hayatını kaybetmiş, ablası Merve Kürecili Uygun ile S.M. ve Z.G.A. yaralanmıştı.


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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:35
  1. kaza
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  3. sürücü
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