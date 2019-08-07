İzmir’de otel odasında şüpheli ölüm İzmir’in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen bir adam, odasında ölü bulundu.

İzmir’in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen bir adam, odasında ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Basmane semti 1366 Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otel çalışanı, otelde kalan Bayram Önder’den (48) bir süredir haber alamadıklarını, kaldığı odanın kapısını defalarca çalmalarına rağmen Önder’in kapıyı açmadığını ve odasından kötü kokular geldiği yönünde polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine otele gelen ekipler, yedek anahtar yardımıyla otel odasına girdiklerinde Önder’i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önder’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder’in şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, Önder’in odasında incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Önder’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayram Önder’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.