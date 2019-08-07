0553 313 94 23

İzmir’de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen bir adam, odasında ölü bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
İzmir’de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen bir adam, odasında ölü bulundu.


Olay, saat 02.00 sıralarında Basmane semti 1366 Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otel çalışanı, otelde kalan Bayram Önder’den (48) bir süredir haber alamadıklarını, kaldığı odanın kapısını defalarca çalmalarına rağmen Önder’in kapıyı açmadığını ve odasından kötü kokular geldiği yönünde polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine otele gelen ekipler, yedek anahtar yardımıyla otel odasına girdiklerinde Önder’i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önder’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder’in şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, Önder’in odasında incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Önder’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayram Önder’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
    1. Dolar/TL, 4 ayın en düşük seviyesine..
    2. Huawei, Türkiye tablet pazarının..
    3. Mersin’de ’köy seyirlik’ oyunları..
    4. Iğdır’da yol çalışmaları devam ediyor
    5. Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu..
    6. Otomobil ile çarpışan kamyonet yan..
    7. Sabancı'nın konsolide faaliyet karı..
    8. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    9. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    10. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    11. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    12. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    13. Rana Tavansensis kurbağası için..
    14. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    15. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    16. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    17. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    18. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    19. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    20. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    21. Şeker hastalığından ameliyatla..
    22. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    23. Sumbas’ta beton yol çalışması
    24. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    25. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    26. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    27. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    28. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    29. Uzlaştırma rekor kırdı
    30. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”