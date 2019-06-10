İzmir’de orman yangınında zeytin ağaçları kül oldu İzmir Menemen ilçesine bağlı Göktepe köyünde ormanlık alanda çıkan yangında, zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

İzmir Menemen ilçesine bağlı Göktepe köyünde ormanlık alanda çıkan yangında, zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Göktepe köyünde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere ilçelerden itfaiye araçları ve arazözlerle müdahale edildi. Yangının büyümesi üzerine havadan da helikopter destek verdi. Zeytin ağaçlarının yoğunlukta bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık alandan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüntülendi. Arazinin taşlık olması sebebiyle ekipler söndürme çalışmalarında zorluk çekerken, binlerce zeytin ağacı yanarak kül oldu. Saatler sonra alevlerin kontrol altına alınabildiği bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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