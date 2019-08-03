İzmir'de orman yangını
Menderes'te çıkan orman yangınına 2 helikopter, 6 arazözle müdahale ediliyor03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:33
İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yangına 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.
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