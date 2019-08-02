İzmir'de orman yangını Buca ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Aydın-Çeşme Otoyolu yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 6 helikopter, 8 arazöz ve 4 dozerle müdahale etti. Yoğun çalışma sonucu yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma işlemleri sürüyor. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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