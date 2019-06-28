İzmir'de orman yangını Buca'da çıkan orman yangınına kara ve havadan müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale amacıyla 5 helikopter ve 12 arazöz bölgeye sevk edildi. Bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

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