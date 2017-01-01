İzmir’de ön satışlı yatırım fırsatı

İzmir Alsancak’ta yer alan Emlak Konut GYO’nun arsası üzerinde Halk GYO ve Teknik Yapı imzasıyla hayata geçirilen EVORA İZMİR projesi, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor.

Önceki hafta ön satış süreci başlatılan İzmir’in en yeni markalı konut projesi Evora İzmir, oturumcu ve yatırımcı kitlesinin ilgi odağı oldu. Alsancak’ta hayata geçirilen Evora İzmir projesinin yaşam odaklı olması kadar turizmden kültür sanata kadar, ticaret ve sosyal hayatın iç içe bir konseptle kurgulanması ilgiyi de artırdı.

Emlak Konut GYO güvencesiyle

Denize 600 metre mesafede konumlanan Alsacak Limanı’nın hemen arkasında yükselecek olan projeyle ilgili Yeni Akit’e konuşan proje ortağı Halk GYO’nun Genel Müdürü Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 35 bin 600 metrekare alanda 225 bin metrekare inşaat alanına sahip projenin birçok ayrıcalığı barındırdığına dikkat çekti. İzmir’in gayrimenkul piyasası açısından yıldan yıla değerlendiğini söyleyen Yetgin şöyle konuştu: “Emlak Konut GYO güvencesi ile geliştirdiğimiz projenin konsept açısından İzmir’e oldukça yakışacağını düşünerek yola koyulduk. Teknik Yapı ile tecrübemizi birleştirdiğimiz bu proje özel proje bin 49 rezidans daire ve 8 bloktan oluşuyor. Ayrıca 121 odalı bir otel için uluslararası bir markayla sözleşme yapılacak. 500 kişilik çok amaçlı konferans salonu 500 kişilik performans sanatları tiyatro salonu, bin kişilik cami, 700 metrekare büyüklüğünde sergi salonu, bin 650 araçlık kapalı otoparkıyla karma bir proje olacak. ”

Meraklıları boş bırakmadı

Lansmanın ardından satışa sunulan 1+1 ve 2+1 tipi dairelerin yer aldığı ilk etapla ilgili bilgi almak isteyenlerin satış ofisine akın ettiğini dile getiren Yetgin, ön talep sürecinde bini aşkın müşteri adayının ilgisiyle karşılaştıklarını, telefonla bilgi almak isteyenlerin sayısının ise bunun iki katına ulaştığını kaydetti.

“fiyatlar 425 bin liradan başlıyor”

Yetgin, projedeki büyük ebatlı dairelerin kasım ayından sonra satışa sunulmasının planlandığı belirterek şöyle konuştu: ’’ 1+1’den 6+1’e kadar değişen kat planlarında daireler bulunuyor. Bunların kısa zamanda rağbet göreceğini ümit ediyoruz. Projemizde 6 bin 150 metrekare büyüklüğünde ticari üniteler ve mağazalar da olacak. 18 bin 800 metrekare büyüklüğünde yeşil alan ve parklar da yer alacak. Karma projemizle güzel İzmirimize değer katacağımıza inanıyoruz.”

Markalı projelerin yeni rotası ege

Teknik Yapı, Ege bölgesindeki EVORA tecrübesini İzmir’e taşıdı. Şirket, Emlak Konut GYO himayesinde ortağı Halk GYO ile İzmir Evora projesini önceki hafta satışa açtı.

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