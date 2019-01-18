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İzmir'de oluşan düdenlere "jeopark" önerisi

DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir:"Bu tür alanların korunması, jeopark niteliği taşıması çok önemli"

18 Ocak 2019 Cuma 16:47
İzmir'de oluşan düdenlere "jeopark" önerisi

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan düdenlerin korunması ve jeopark olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağanağın en çok etkili olduğu ilçelerden Menderes'e bağlı Karakuyu Mahallesi'nde bazı tarım arazilerinin su altında kalması sonucu meydana gelen obruklara vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Bölge halkının yanında il dışından da ziyaretçilerin geldiği düdenlere su akışı sürüyor.

Düdenlerin oluştuğu bölgede, AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgenin jeolojik yapısının yaklaşık 2 milyon yıl önceye dayandığını söyledi.

Düdenlerin oluştuğu havzanın, aşınmalara karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluştuğunu, şiddetli yağışlar sonrası biriken suyun yer altına geçişi için bu tip obruklar açılabildiğini ifade eden Sözbilir, "Buradan batan su yaklaşık 20 kilometre ötede, Zeytinköy taraflarında yüzeye çıkıp orada tatlı su göllerini oluşturuyor." dedi.

Bu tür yerlere turistik nitelik kazandırılabileceğini vurgulayan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Jeopark niteliği, Türkiye'de son yıllarda gündemde olan bir konu. Özellikle bu tür jeolojik oluşumların korunması gerekiyor. Bu sadece görsellik anlamında değil. Sonuçta yer altı suyu beslenme kaynağı bir yer. Buradan yerin altına inen suyun Zeytinköy'den çıktığında temiz kalması gerekiyor. Yani bu ovada yapılan tarımın bile organik tarım niteliğini taşıması gerekiyor. Dolayısıyla bu tür alanların korunması, jeopark niteliği taşıması çok önemli."

Bölgede düdenlerin su çekildiği zaman kuruyacağına ve yer altı su seviyesinin düşeceğine dikkat çeken Sözbilir, burada küçük heyelanlar yaşanabileceğini, vatandaşların düdenlere yaklaşmaması gerektiğini de dile getirdi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:47
  1. Düden
  2. Hasan Sözbilir
  3. KARAKUYU
  4. obruk

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