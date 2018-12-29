0553 313 94 23

İzmir'de öldürülen çift toprağa verildi

29 Aralık 2018 Cumartesi 18:47
İzmir'de öldürülen çift toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş tarafından vurularak öldürülen Nesrin ve eşi Taner Cengiz'in cenazeleri defnedildi.

Çiftin cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra ilçedeki Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından cenazeler, Bergama Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Bergama'da dün, evinin alt katında yaşayan kardeşi ve eniştesiyle tartışan emekli uzman çavuş A.R.A, beylik tabancasıyla çifti öldürmüş, olayın ardından polise teslim olan zanlı bugün tutuklanmıştı.

Polis merkezine götürülen çiftin 6 yaşındaki çocukları ise amcasına teslim edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 18:47
  1. cenaze
  2. çift
  3. uzman çavuş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova'da apartmandaki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
    1. Yalova'da apartmandaki yangında 4 ev..
    2. Bebeğinize lütfen bunları yapmayın
    3. İzmir'de öldürülen çift toprağa verildi
    4. CHP'li Özel'den Binali Yıldırım..
    5. Alacak kavgasında pompalı dehşeti
    6. Milli gururumuzun silahlı versiyonu!..
    7. Merhum Tevfik İleri için anma programı..
    8. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1'i..
    9. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:
    10. Yangından kaçarken kabloya takılarak..
    11. Serdar Aziz sessizliğini bozdu: Fatih..
    12. Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilo..
    13. Rangers, Celtic'i tek golle geçti
    14. Musa Aydın'dan yeni yıl mesajı
    15. AK Parti başkan adayı, sahnede..
    16. Hollanda'da 5 sarı yelekli gözaltına..
    17. Rusya'dan Ukrayna'ya tarihinin en..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Arkadaşını pompalı tüfekle vuran kişi..
    20. Perde mobilya ile uyum ister
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!