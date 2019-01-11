İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 öğrenci ve bir velinin yargılanmasına devam edildi.



Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmada tanıklar dinlendi.



Tutuklu sanıklar İ.P. ile U.Y. ve babası B.Y'nin mevcut halinin devamına ve sonraki duruşmanın 22 Mart'ta yapılmasına karar verildi.

Bazı okul müdürleri de öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen'e destek vermek amacıyla adliyeye geldi.

Müştekiavukatlarından Süleyman Coşkun, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, 4. duruşmanın görüldüğünü belirterek, "Yaklaşık 11 tanıkdinlendi. Tanıkların bir kısmı doğrudan olaya ilişkin görgüsü olan öğrenci veöğretmenlerdi. Davada sona yaklaşıyoruz. 8-9 tanığın dinlenilmesi bekleniyor. Adaletin gerçekleşeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

- Olay



Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateşle yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede öğrencilerle azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.