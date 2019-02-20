İzmir'de Ödemiş ilçesindetrafik kazası İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Erdi Us (30) idaresindeki 35 ZTN 13 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Ömer Sever'in (40) kullandığı 35 AN 241 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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