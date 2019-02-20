İzmir'de Ödemiş ilçesindetrafik kazası
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.20 Şubat 2019 Çarşamba 01:33
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erdi Us (30) idaresindeki 35 ZTN 13 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Ömer Sever'in (40) kullandığı 35 AN 241 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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