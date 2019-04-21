İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı Polis ekipleri, kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. İddiaya göre, 03.00 sıralarında NATO lojmanları civarına taksi ile gelen 2 kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Polis ekipleri, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüphelileri İZBAN Koşu İstasyonu civarında yakalayarak, gözaltına aldı. Yanlarında pompalı tüfekle yakalanan kişilerin üst aramasında kar maskesi, 25 tüfek kartuşu bulundu. Şüpheliler E.D.K. ve B.D.K, Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş fişek bulundu, 2'sinin NATO lojmanlarının bekçi kulübesine, 2'sinin de lojmanların bahçe duvarına isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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