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İzmir’de minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir minibüs ile otomobil çarpıştı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:27
İzmir’de minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.30’da Bornova Üniversite Caddesi üzerindeki DSİ’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Erhan (36) idaresindeki 45 HC 755 plakalı otomobil, sağ şeritten seyrettiği sırada sol tarafa dönüş yapmak istedi. Bu sırada Bornova-Altındağ seferini yapan 35 M 8501 plakalı hatlı minibüs duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen araçlar, yol kenarındaki ağaca çarparak güçlükle durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler polise haber verirken, olay yerine polis, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 10 yolcu ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Rafet Erhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında Rafet Erhan ile birlikte aynı araçta bulunan Hasan Özterlikçi’nin (60) durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Minibüs şoförünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:27
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