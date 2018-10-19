İzmir'de mide bulandıran olay! Tarlayı lağım suyu ile sulamış

İzmir'in Tire ilçesinde M.K adlı bir çiftçinin Bekleme mevkiindeki 10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyu ile suladığı belirlendi.

Tarlaya baskın yapan ekipler tutanak tutup, çiftçi M.K'ye 5 bin lira tutarında para cezası kesti. Lağım suyu ile sulanıp yetiştirildiği tespit edilen lahana, barbunya, fasulye gibi ürünler ise tarla sürülerek imha edildi. Yeni Asır’ın haberine göre; Zabıta görevlileri, mahsullerin vatandaşın sofrasına ulaşmadan imha edildiğini belirterek halk sağlığı ile oynayanlara taviz vermeyeceklerini ifade etti.