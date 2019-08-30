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İzmir'de metro inşaatında iş kazası: 1 ölü

İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatında iş kazası sonucunda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:20
İzmir'de metro inşaatında iş kazası: 1 ölü

Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık hattı için devam eden metro inşaatında çalışan Şaban Ölmez'in kolu raylara sıkıştı. Raylarda çalışma yapan vincin Ölmez'i fark etmeyerek kolunun üzerinden geçmesiyle Ölmez'in kolu koptu.

Aynı şantiyede çalıştığı arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlıkekipleri sevk edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölmez'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:20
  1. Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık
  2. İzmir Adli Tıp Kurumu morgu
  3. Metro inşaatı
  4. İzmir'in Narlıdere ilçesi
  5. polis
  6. sağlık ekipleri
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  8. şantiye

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