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İzmir'de bir daireden 54 hayvan çıktı! Görenler şaşkına döndü

İzmir'de kötü koku yayan ev mahalleliyi tedirgin etti. Şikayet üzerine gelen ekipler eve girdi ve eşya yığınları içinde 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa buldu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:17
İzmir'de bir daireden 54 hayvan çıktı! Görenler şaşkına döndü

İzmir’de Manavkuyu Mahallesi 234 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanda yaşayanlar, 5'inci kattaki dairede çok sayıda kedi ve köpeğin tutulduğunu, hayvanların ölüme terk edildiğini ve kötü kokular yayıldığını bildirerek, Bayraklı Kaymakamlığı ile Bayraklı Belediyesi'ne şikayetçi oldu.

Maske takarak girdiler

Bayraklı Belediyesi'ne bağlı ekipler de mahkeme kararıyla, eve geldi. Polis ve zabıta görevlilerinin de eşlik ettiği ekipler, evdekilerin açmadığı kapıyı çilingire açtırarak, içeri girdi.

Yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kalan belediye görevlileri, yığın haline getirilmiş eşyalar arasında 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa buldu. Evde olan B.E. ile bir yakını ise görevlilere tepki göstererek, hayvanları vermek istemedi.

Ev sahipleri güçlükle sakinleştirilirken, Bayraklı İlçe Hayvanları Koruma Komisyonu yetkilileri ile Bayraklı Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlarla tek tek ilgilendi.

Hayvanlar sahiplendirilecek

Hayvanlar Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kedi ve köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği, kaplumbağanın ise Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde ilaçlama çalışması yaptı.  Mahalle sakinleri, uzun süredir büyük sorun yaşadıklarını, belediye ekiplerinin müdahalesiyle nefes alabildiklerini söyledi.

2015 yılında da aynısını yapmış

B.E'nin evine, belediye ekiplerinin 2015 yılında da müdahale ettiği, o dönemde de eşya yığınları arasında hayvan ölüleri bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:17
  1. İzmir
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  6. Hayvanlar Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
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