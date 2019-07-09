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İzmir’de meclisten toplu ulaşımda iki müjde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Halk Taşıt" adıyla başlattığı yarı yarıya indirimli toplu ulaşım hizmeti günde iki saatten üç saate çıkarılıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 00:17
İzmir’de meclisten toplu ulaşımda iki müjde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Halk Taşıt" adıyla başlattığı yarı yarıya indirimli toplu ulaşım hizmeti günde iki saatten üç saate çıkarılıyor. Meclise oy birliği ile kabul edilen yeni uygulamaya göre indirimli tarife sabah bir saat daha erkene alınarak 05.00’de başlayacak. Ulaşımdaki ikinci müjde ise İzmir Büyükşehir Belediyesinden Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan aileleri ilgilendiriyor. 0-5 yaş arası çocuğu bulunan sosyal destek kapsamındaki dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, toplu ulaşımla ilgili iki önemli karar alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 29 Nisan’da başlattığı ‘Halk Taşıt Uygulaması’nın süresi genişletildi. Sabah 06.00 - 07.00, akşam 19.00 - 20.00 saatleri arasındaki yüzde 50 indirimli tarife, sabahları bir saat daha erkene alınarak bundan böyle05.00 - 07.00 arasında uygulanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim projeleri arasında yer alan ve ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan uygulama böylece günde 3 saate yayılmış olacak. Halk Taşıt Uygulaması kentteki otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımını kapsıyor.



Sosyal yardımlara yeni bir halka


Ulaşımla ilgili ikinci önemli karar da dar gelirli ve çocuk sahibi aileleri sevindirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinden Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında maddi destek alan aileler için de yeni bir uygulama başlatılıyor. 0-5 yaş arası çocuğu bulunan sosyal destek kapsamındaki dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek. Çocukların en masum döneminde sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek uygulama ile çocuğu ile birlikte yolculuk yapan anne veya baba bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oy birliği ile kabul edilen her iki madde 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.



Büyükşehir yerel basın el ele


İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında önemli önergeler de gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz günlerde yerel yönetim-yerel basın iş birliğinde sürdürülebilir bir model oluşturmak için yaptığı hamle Meclis gündemine taşındı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının yaygın/yerel gazetelerde yayımlanma zorunluluğunun kaldırılmasını öngören Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne karşı yerel basını destekleyecek önemli bir önerge tartışmaya açıldı. Yerel basın kuruluşlarına verilen ilanların kesilmesi ve gelirlerde meydana gelen düşüş hakkında konuşan Başkan Soyer, Büyükşehir Meclis kararlarının İzmir’de faaliyet gösteren yazılı basın kuruluşunda yayımlanacağını ifade etmişti.



Meclis kararlarının yerel basında yayımlanmasını içeren Başkanlık önergesi, Meclis üyelerinin oy birliği ile Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu’na gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, meclis kararlarının yerel basında yer almasının hem halkın bilgi alma hakkı ve hem de Büyükşehir meclisinin şeffaflığı açısından önemli olduğunu belirtti.



Karşıyaka’daki fayton ve atlar satın alınacak


Büyükşehir Meclisi’nde, Karşıyaka’da bulunan faytonlarla ilgili de önemli bir önerge gündeme geldi. 30 Mayıs tarihli UKOME kararıyla trafiğe çıkması yasaklanan faytonların ve atların Büyükşehir tarafından satın alınması için Başkanlık’tan gelen önerge, Plan ve Bütçe ile Sokak Hayvanları Koruma Komisyonu’na gönderildi. Fayton taşımacılığında kullanılan atlar için 7 bin 500, faytonlar için ise 5 bin TL ödenmesini öngören önergeye göre satın alınan atlar, İzmir Doğal Yaşam Parkı’na alınarak bakılacak, faytonlar ise peyzaj amaçlı park ve bahçelerde kullanılacak.



Mecliste ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması halinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Konak Meydanı’ndaki etkinliklere katılacak vatandaşlar için saat 20.00’dan 16 Temmuz 06.00’ya kadar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması ile Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımda ücretsiz tarife uygulanması yönündeki önerge,Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 00:17
  1. doğa

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