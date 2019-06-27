İzmir'de makilik yangını
Tire'de çıkan ve kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan hasar gördü27 Haziran 2019 Perşembe 16:29
İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre Işıklı Köyü Başdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı.
Yerleşim alanlarını tehdit eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20 arazöz ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik alanın hasar gördüğü öğrenildi.
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