İzmir'de Lüksemburg Milli Günü resepsiyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'ndeki resepsiyona Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosu ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ile çok sayıda davetli katıldı.

Georges Faber, burada yaptığı konuşmada, Lüksemburg tarihine ilişkin bilgi verdi. Türkiye ve Lüksemburg ilişkilerinin önemine dikkati çeken Faber, iki ülke arasında kültürel, sosyal ve ekonomik bağların güçlendiğini söyledi.

İzmir gibi güzel bir kentte Lüksemburg Milli Günü resepsiyonu düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Faber, "Türkiye Avrupa projesinin önemli bir parçasıdır." dedi.

Faber, konuşmasının sonunda Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar'a görev süresini 5 yıl uzatan mazbata takdim etti.

Yaşar da Lüksemburg ve Türkiye arasındaki iş birliğinin gelişeceğine inandığını dile getirdi.

Resepsiyonda, Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu caz grubu konser verdi.











