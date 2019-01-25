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İzmir'de kuvvetli lodos

Kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi, bazı yapıların çatıları uçtu

25 Ocak 2019 Cuma 20:09
İzmir'de kuvvetli lodos

İZMİR (AA) - İzmir'de kuvvetli lodos nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, bazı yapıların çatıları uçtu.

Akşamdan itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi, bazı iş yerleri ve evlerin çatıları uçtu, reklam panoları ve yol tabelaları devrildi.

Vapur ve arabalı vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği kentte, Karşıyaka'daki deniz yükselmesi sonucu Yunuslar ile Alaybey arası tramvay seferleri yapılamıyor. Yolcular belediye otobüsleri tarafından taşınıyor.

- Devrilen ağacı kendi imkanlarıyla kaldırdılar

Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 4088 Sokak'ta bir ağaç yola devrildi. Vatandaşlar ağacı keserek yolu trafiğe açtı.

Vatandaşlardan Aykut Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın devrileceğini fark ettiklerini ve çevredeki insanları uyardıklarını söyledi. 2-3 dakika sonra ağacın devrildiğini anlatan Köprülü, "Mahalleden arkadaşlar kendi makineleriyle ağacı kesti." dedi.

- Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli lodos 70-80 kilometre hıza ulaşabilecek.

Öte yandan bu gece başlayacak kuvvetli yağışın yarın akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kuvvetli lodosla toz taşınımından dolayı görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği ve çamur şeklinde yağış olabileceği kaydedildi.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbir alması gerektiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:09
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