İzmir'de koyun otlatırken kaybolan kişi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kuzeniyle koyun otlattığı sırada kaybolan kişi, ormanlık alanda bulundu. Dün 08.00 sıralarında Kızılüzüm Mahallesi'nin Çarıkdere mevkisinde kaybolan Şahin Çoban'a (26), ormanlık alanda ulaşıldı. Ailesine teslim edilen Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dün kayıp ihbarı verilen Şahin Çoban için Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekipleri arama başlatmış, çalışmalarda 3 iz arama köpeği de kullanılmıştı.





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