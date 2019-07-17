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İzmir'de korkutan yangın... Tarihi fabrika alev alev

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü. Fabrika binasının uzun süredir kullanılmadığı belirtildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 06:59
İzmir'de korkutan yangın... Tarihi fabrika alev alev

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü.

Şehitler Caddesi'nde yer alan, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürülen yangın hasara neden oldu.

Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 06:44
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