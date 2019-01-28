İzmir'de korkutan yangın! İzmir'in Menemen ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın başka bir fabrikaya sıçradı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edildi.

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