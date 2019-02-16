0553 313 94 23

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de meydana gelen heyelanda birçok evde hasar oluştu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:57
İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de meydana gelen heyelanda birçok evde hasar oluştu. Hasar meydana gelen evler kullanılamaz hale gelirken, köy sakinleri de evlerini boşaltmaya başladı.


İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesinde heyelan meydana geldi. Köylüler, İzmir’de yaşanan depremin ve yoğun yağışların ardından yaklaşık olarak 10 gün önce bölgede toprak kayması meydana geldiğini ifade ederken, köyde bulunan birçok ev ve hayvan barınağında hasar meydana geldi.


Heyelan bölgesinde bulunan evlerden bazıları tamamen yıkılırken şans eseri kimse yaralanmadı.



Tehlikeye rağmen eşyalarını evlere giriyorlar


Dün gece saatlerinde yaşanan toprak kaymasının ardından köy içinde bulunan bir yol tamamen çöktü, elektrik, su ve kanalizasyon hatları zarar gördü. Su ve elektrik verilemeyen köyde, zarar gören evlerde yaşayan insanlar AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince tahliye edildi.


Paniğe neden olan olay nedeniyle sağlam evlerde yaşayan ev sakinleri de evlerini boşaltmaya başlarken, hasarlı ev sahipleri de içerideki eşyalarını ve hayvanlarını kurtarmak için tehlikeye rağmen evlerin içine girdi.


Belediye ekipleri, köye su verilmesi için geçici hattın yapımına başladı.



“Devletimizden yardımlarını bekliyoruz”


Meydana gelen heyelan nedeniyle evinde çıkmak zorunda kaldığını ve mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlardan Murat Boğaziçi, “Devletimiz büyüktür. Her yere kolu uzanır. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz. Devletimizden yardımlarını bekliyoruz. Yaklaşık 10 gündür çatlamalar vardı ama şuanda çok büyüdü. Evlerimiz ve ahırlarımız yıkıldı. Yollarımız kapandı” derken, Mahmut Yılmazlar ise önce küçük çatlaklarla başlayan olayın daha sonra heyelana dönüştüğünü anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya Valisi Nayir ile Bilecik Valisi Şentürk bir araya geldi
    1. Sakarya Valisi Nayir ile Bilecik..
    2. Ali Kılıç: “Üreten de tüketen de mutlu..
    3. Dehşet saçan damat yakalandı
    4. Denizli Basket galibiyet serisini..
    5. Turkcell’den 25. yıla özel “Turkcell..
    6. Mudanyalı şehidin ismi çeşmeyle..
    7. Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan..
    8. Çukurova Basketbol, galibiyet serisini..
    9. Ürgüp’te kaçak yapı yıkıldı
    10. Başkan Uysal: "Muratpaşa’da hizmet..
    11. Şampiyonluk sevincini Başkan Kayda ile..
    12. TBMM Başkanı Yıldırım: “İstanbul’un da..
    13. İran’dan Avrupa ülkelerine mali..
    14. Türkiye için dev e-ihracat hamlesi
    15. (Özel Haber) Tek eliyle gitar çalan..
    16. Bir tıkla tanzimden alışveriş
    17. Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
    18. Kapadokya’daki otel yıkımı tamamlandı
    19. BiP artık 65 dilde anlık çeviri..
    20. Sarıgöl’de iki günde 100 ünite kan..
    21. “Yılın mutlu ilçesi” Nilüfer
    22. IKBY İran'a petrol ihracatını durdurdu
    23. Melih Gökçek'ten olay video!..
    24. Türk Hava Kurumu 94 Yaşında
    25. Sağlık Bakanı Koca'dan uçakta..
    26. 2019 NBA All-Star’da yükselen..
    27. Halk GYO’nun 2018 yılı net kârı 395..
    28. Rusya Rukban kampına yardım koridoru..
    29. "Aşgın ve Karabulut’un ortaya..
    30. Beyoğlu’nda kadına şiddet kamerada
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü