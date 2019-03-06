İzmir'de köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi Gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan köpeğin sahibi Mustafa H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Bir kamyon şoförünün cep telefonuyla kaydettiği, Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine köpeğin bağlandığı otomobilin sahibi Mustafa H. gözaltına alınmıştı. Ekiplerin ulaştığı "Paşa" isimli köpek ise Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alınmıştı.

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