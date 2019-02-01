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İzmir'de kopan kaya parçası eve girdi

Ev sakinleri, olayda yara almadan kurtuldu

01 Şubat 2019 Cuma 03:47
İzmir'de kopan kaya parçası eve girdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde heyelan nedeniyle tek katlı eve giren kaya parçası hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi Yörükler mevkisinde toprak kayması sonucu küme evlerinde iki oğluyla yaşayan 60 yaşındaki Fatma Kayhan'a ait tek katlı evin odasından içeri kaya parçası girdi.

Büyük bir gürültüyle dışarı çıkan ev sakinleri, duvarı yıkarak odadan içeri giren kayayı gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ev sakinlerinden Hasan Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem olduğunu düşündüklerini belirterek, "Baktık ki büyük bir kaya düşmüş. Odadaki eşyayı taşıdık ve yağmur girmesin diye naylon çektik. Muhtarımıza haber verdik. O da yetkilileri aradı. Biz evden çıktık ve bu gece yakınlarımızda kalacağız. Burada düşme tehlikesi olan başka kayalar var." diye konuştu.

Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği Başkanı Elvan Demirtaş da kaya parçasının evin içine girdiğini gördüklerini söyledi.

Demirtaş, "Ev halkı deprem olduğunu düşünmüş. İlgili yerlere haber verdik. Yukarıda çok büyük bir kaya parçası daha var. Şu an altı boşta. Her an kayıp eve gelebilecek durumda." diye konuştu.

Tire Belediyesince, düşme tehlikesi bulunan kayalarla ilgili sabah saatlerinde çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 03:47
  1. kaya
  2. Tire
  3. toprak kayması

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