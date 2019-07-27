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İzmir'de kırmızı alarm! Veba endişesiyle 20 mahalle karantinaya alındı

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba salgını olduğu şüphesi üzerine 20 mahalle karantina altına alındı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:11
İzmir'de kırmızı alarm! Veba endişesiyle 20 mahalle karantinaya alındı

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye 'küçükbaş' giriş-çıkışı yasaklandı.

İkinci bir emre kadar giriş-çıkış yasak

Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde bir koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ olmak üzere toplam 20 mahallede ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş-çıkışları yasaklandı.

Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğü: 1 ay sürebilir

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar bölgedeki küçükbaş sahipleri ile vatandaşları endişelendirirken, Bergama Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, veba tehlikesinin geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:11
  1. İzmir
  2. Bergama
  3. Yenikent Mahallesi
  4. veba
  5. Kurfallı
  6. Aşağıkırıklar
  7. Tekkedere
  8. Bozköy
  9. Bozyerler
  10. Cevaplı
  11. Çallıbahçe
  12. Çamköy
  13. Eğrigöl
  14. Karahıdırlı
  15. Sarıdere
  16. Narlıca
  17. Ovacık
  18. Örlemiş
  19. Pınarköy
  20. Sağancı
  21. Süleymanlı
  22. Tepeköy
  23. Zeytindağ
  24. Kurban Bayramı
  25. Bergama Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğü
  26. koyun sürüsü

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