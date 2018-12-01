İzmir'de kilise bahçesindeki işletmeye kamulaştırma kararı

Bakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efes Antik Kenti'ne yakınlığı ve son olarak Maya takvimi inancına göre kıyametten etkilenmeyeceği iddiasıyla dünya çapında üne kavuşan Şirince köyündeki kamulaştırma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yıllık yaklaşık 1,5 milyon turistin gezdiği köyde bulunan ve bir süre önce restore edilen kilisenin giriş bölümünde özel mülk olan bahçeyle ilgili ilçe belediyesinin başlattığı kamulaştırma çalışmasının yargıya taşındığını hatırlatan Zeynel Bakıcı, Selçuk Asliye Hukuk Mahkemesinin 830 bin liralık kamulaştırma bedeli belirlediğini kaydetti.

Bakıcı, bahçedeki havuza atılan dilek paraları konusunda da Müze Müdürlüğünün yetki sahibi olduğunu dile getirdi.

- Tehlikeli yapı var

Bölgedeki yapının eski ve tehlikeli durumda bulunduğunun tespit edildiğini söyleyen Zeynel Bakıcı, "Kentsel SİT olduğu için oranın koruma altına alınıp boşaltılması söz konusu." diye konuştu.

İşletmeye binaların boşaltılması için tebligat gönderildiğini belirten Bakıcı, İzmir Valiliği, Müze Müdürlüğü ve Selçuk Kaymakamlığı yetkililerinin de konuyla yakından ilgilendiğini aktardı.

Belediye Başkanı Bakıcı, şu bilgileri verdi:

"Şu an konu kamu yetkilileri tarafından kontrol altına alınmış durumda. Oradaki yapı da tehlikeli durumda. Kafeterya ve satış noktaları boşaltılacak, işletme statüsünden çıkarılacak ve bölge sadece gezi alanı olacak."

- Delikten para geçirme inancı

Şirince köyünde yer alan ve 1832 yılında yeniden yapılan Aziz John Baptist Kilisesi, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Kilise girişinde üzerinde Meryem Ana heykeli bulunan dilek havuzuna atılan paranın dipteki delikten geçmesi halinde tutulan dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.

Ziyaretçilerin birden fazla deneme yapabilmesi nedeniyle özellikle yaz sezonunda havuz içinde biriken bozuk paraların kime ait olduğu da tartışma konusu olmuştu.