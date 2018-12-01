THY- Euroleague
0553 313 94 23

İzmir'de kilise bahçesindeki işletmeye kamulaştırma kararı

İzmir'in Selçuk ilçesinin Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, Şirince'deki Aziz John Baptist Kilisesi bahçesindeki özel işletmelerin boşaltılması için işlemlere başlandığını, bölgenin sadece gezi alanı olarak düzenleneceğini söyledi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:46
İzmir'de kilise bahçesindeki işletmeye kamulaştırma kararı

Bakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efes Antik Kenti'ne yakınlığı ve son olarak Maya takvimi inancına göre kıyametten etkilenmeyeceği iddiasıyla dünya çapında üne kavuşan Şirince köyündeki kamulaştırma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yıllık yaklaşık 1,5 milyon turistin gezdiği köyde bulunan ve bir süre önce restore edilen kilisenin giriş bölümünde özel mülk olan bahçeyle ilgili ilçe belediyesinin başlattığı kamulaştırma çalışmasının yargıya taşındığını hatırlatan Zeynel Bakıcı, Selçuk Asliye Hukuk Mahkemesinin 830 bin liralık kamulaştırma bedeli belirlediğini kaydetti.

Bakıcı, bahçedeki havuza atılan dilek paraları konusunda da Müze Müdürlüğünün yetki sahibi olduğunu dile getirdi.

- Tehlikeli yapı var

Bölgedeki yapının eski ve tehlikeli durumda bulunduğunun tespit edildiğini söyleyen Zeynel Bakıcı, "Kentsel SİT olduğu için oranın koruma altına alınıp boşaltılması söz konusu." diye konuştu.

İşletmeye binaların boşaltılması için tebligat gönderildiğini belirten Bakıcı, İzmir Valiliği, Müze Müdürlüğü ve Selçuk Kaymakamlığı yetkililerinin de konuyla yakından ilgilendiğini aktardı.

Belediye Başkanı Bakıcı, şu bilgileri verdi:

"Şu an konu kamu yetkilileri tarafından kontrol altına alınmış durumda. Oradaki yapı da tehlikeli durumda. Kafeterya ve satış noktaları boşaltılacak, işletme statüsünden çıkarılacak ve bölge sadece gezi alanı olacak."

- Delikten para geçirme inancı

Şirince köyünde yer alan ve 1832 yılında yeniden yapılan Aziz John Baptist Kilisesi, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Kilise girişinde üzerinde Meryem Ana heykeli bulunan dilek havuzuna atılan paranın dipteki delikten geçmesi halinde tutulan dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.

Ziyaretçilerin birden fazla deneme yapabilmesi nedeniyle özellikle yaz sezonunda havuz içinde biriken bozuk paraların kime ait olduğu da tartışma konusu olmuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:46
  1. Kilis
  2. İzmir
  3. Selçuk Belediye Başkanı
  4. Şirince
  5. Zeynel Bakıcı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını! 3 gözaltı
    1. Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını! 3..
    2. AK Parti'den kritik kanun teklifi!
    3. GRAFİKLİ - DEAŞ'ın kökü kazınıyor
    4. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    5. Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık..
    6. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye için..
    7. GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge projesi 10 milyar TL..
    8. “Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz”
    9. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden..
    10. Avrupa'da insanlığı utandıran karar!..
    11. Yaklaşık 1 milyon adayı seçim heyecanı..
    12. "Arakanlıların dönüşü için..
    13. CHP'de Bizans oyunları başladı!..
    14. Yeni Türkiye’nin evlatları ümmete..
    15. Katılım bankalarının kârı 9 ayda 2..
    16. 28 Şubatçı Aydın Doğan'dan yeni..
    17. Galatasaray, deplasmanda derbi..
    18. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 344...
    19. İhracat rekor kırmaya devam ediyor
    20. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış