"İzmir'de kenti yaşanabilir kılan belediyecilik hasreti çekiyorum"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir’de, şehrin her köşesini doğasına ve büyüklüğüne uygun şekilde yaşanabilir kılan, şehir hayatını kolaylaştıran bir belediyecilik kültürünün hasretini çekiyorum. Bu hasreti İzmirli hemşehrilerimizin de çektiğini biliyorum." dedi.

Dağ, yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde halk, belediye başkanı, milletvekilleri ve bakanlıklar arasındaki uyumlu çalışma ve işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin şehir ve bölge ayrımı gözetmeksizin hizmetlerine ve yatırımlarına devam ettiğine işaret eden Dağ, bir yere yatırım yapılması söz konusu olduğunda halkın taleplerini alıp ihtiyaçlarını tespit ederek hareket ettiklerini aktardı.

Bu manada Kınık'a yaptıkları yatırımların örnek teşkil ettiğini bildiren Dağ, "Kınık'a 2018 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6 yeni projenin ihalesi yapıldı. Sadece Aralık ayında ihalesi gerçekleşen yatırımlara 75 milyon lira bütçe ayrıldı. Bu bütçe ile Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi, Bağımsız Anaokulu, Kınık Lisesi, Yurt Binası ve Spor Salonu, Kınık Gençlik Merkezi, Kınık Trafo Merkezi, Kınık Devlet Hastanesinin tıbbi malzeme ve tefrişat eksiklerinin giderilmesi gibi projeler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Dağ, Kınık Belediyesi tarafından yapılacak olan çevre düzenlemesi, rekreasyon ve trafik düzenleme projelerine de ayrılan 9 milyon liralık bütçe ile birlikte Kınık’ta hayata geçirilecek projelerin değerinin 85 milyon lirayı bulacağının bilgisini vererek şunları kaydetti:

"İzmir’de yaşayan, bu doğa harikası şehri temsilen Ankara’da mesai harcayan birisi olarak, İzmir’de, şehrin her köşesini doğasına ve büyüklüğüne uygun şekilde yaşanabilir kılan, şehir hayatını kolaylaştıran bir belediyecilik kültürünün hasretini çekiyorum. Bu hasreti İzmirli hemşehrilerimizin de çektiğini biliyorum. 2014 yılında yönetimine geldiğimiz ilçelerimizde bu hasreti dindirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz AK Parti olarak Türkiye’de belediyeciliğin standartlarını ve çıtasını yükselten bir partiyiz. Halkımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve bakanlıklarımız ile birlikte tam bir işbirliği ve uyum içerisinde bu çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bahsi geçen bu yatırımların nihayete ermesi sürecinde emeği geçen Bakanlık yetkililerine, milletvekillerimize ve Belediye Başkanına da İzmir adına teşekkür ediyorum."