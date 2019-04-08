0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan otomobiliyle başka araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 06:26
İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Alınan bilgiye göre, Tersane girişinde bir aracın kaza yaptıktan sonra takla atıp ters dönmüş olarak kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 35 EB 3871 plakalı otomobilin Gülgün Çolakoğlu idaresindeki 35 HGC 16 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkıp takla attığını tespit etti.

Ters dönmüş olarak kalan otomobil sürücüsünü araştıran ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda sürücünün kaçtığını belirledi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 06:21
  1. izmir
  2. araba
  3. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi
    1. Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi
    2. Meteoroloji'den bölge bölge uyarı.....
    3. Trump önce söz verdi... Sonra vazgeçti
    4. İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 1..
    5. İtiraz maratonunda son viraj! Bugün..
    6. Avrupa'nın en iyilerinden! Açılış için..
    7. Netanyahu bölgeyi ateşe atacak
    8. MHP Kars Merkez İlçe Başkanına silahlı..
    9. Fatih'te can pazarı... Lüks otomobil..
    10. E-5’tezincirleme trafik kazası.....
    11. İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili..
    12. 19 yıl sonra bir ihbar geldi.....
    13. Dehşet evi... Katliam yaptı
    14. Senegal'de yeni hükümet kuruldu
    15. Endonezya'da Malezya’ya ait 2 balıkçı..
    16. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Libya..
    17. Otomobille 60 metreden uçtular: 1 ölü..
    18. Yemen'de kolera salgını nedeniyle..
    19. Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'i tek..
    20. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    21. Ormanlık alanda mahsur kalan ineği..
    22. Bursaspor'da Mesut Bakkal sesleri!..
    23. Gol düellosunda kazanan Denizlispor oldu
    24. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner:..
    25. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Medipol..
    26. Akhisar’da feci kaza 1 ölü 5 yaralı
    27. Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa..
    28. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    29. Trump İç Güvenlik Sekreteri Nielsen’in..
    30. İsrail'de seçim günü Batı Şeria ve..
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!