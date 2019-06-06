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İzmir'de kaybolan kişi aranıyor

06 Haziran 2019 Perşembe 17:19
İzmir'de kaybolan kişi aranıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kuzeniyle koyun otlatmaya çıkan 26 yaşındaki Şahin Çoban, ormanlık alanda kayboldu.

Ailesi, Çoban'ın bulunması için jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Çoban'ın en son bulunduğu alanda arama çalışmalarına başladı. 40 kişilik arama ekibinde 3 iz arama köpeğinin yanı sıra Çoban'ın yakınları da yer alıyor.


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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:19
  1. AKUT
  2. arama çalışması
  3. Kayıp

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