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İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Tire ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, eşi hastaneye kaldırıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:26
İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kireli Mahallesi'nde yaşayan Veli ve eşi Ayşe Çöp (84), çocukları tarafından sabah evlerinde baygın halde bulundu.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Veli Çöp'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayşe Çöp ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.



Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:26
  1. İzmir
  2. Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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