İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kireli Mahallesi'nde yaşayan Veli ve eşi Ayşe Çöp (84), çocukları tarafından sabah evlerinde baygın halde bulundu.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Veli Çöp'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayşe Çöp ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.





