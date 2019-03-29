İzmir’de kan donduran olay! Anneleri işkence yaptı

İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar İnönü Mahallesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki O.Ç.K., iddialara göre annesi Ö.K. tarafından uzun süredir işkence ve eziyet görüyordu. İddialara göre 16 yaşındaki çocuğu aç bırakan anne, işkencenin dozunu artırdı.

Fenalaşan çocuk, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrasında, çocuğun vücudunda darp izlerine rastlandı. Hastaneye kaldırılan O.Ç.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer kardeşlerinde de darp izi var

Hastane yetkilileri, durumu daha sonra Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine eve giden jandarma ekipleri, 9 ve 3 yaşındaki kardeşleri jandarma kontrolünde muayeneye aldı. Evdeki çocukların da vücutlarının farklı yerlerinde darp izlerine rastlanıldı.

Jandarma ekipleri, anne Ö.K.’yı gözaltına aldı. Torbalı Adliyesine sevk edilen anne, tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi.