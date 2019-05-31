İzmir'de Kadir Gecesi idrak ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'de, Kadir Gecesi dolayısıyla "Seccadeni al Konak Camisi'ne gel" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Müftülüğü ve MÜSİAD İzmir iş birliği ile Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

İzmirliler iftar öncesi meydanı doldurdu, il müftülüğü bünyesinde kurulan ilahi korosunun seslendirdiği ilahileri dinledi.

Vatandaşlar, dağıtılan kumanyayla oruçlarını açtıktan sonra akşam, yatsı ve teravih namazlarını da toplu olarak kıldı.

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İzmir halkıyla anlamlı bir gecede bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ramazan-ı Şerif'in en büyük hedeflerinden, amaçlarından biri de bu olsa gerek. Bu kadar vatandaşımızın, insanımızın bir araya gelerek burada hep birlikte aynı sofra etrafında iftarını açması, bizim için her kesimden binlerce insanın bir araya gelerek birlikte iftarını açması, çok büyük mutluluk vesilesi oldu." diye konuştu.

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, İzmir halkı ile çok güzel bir geceye imza attıklarını belirterek, "Yaklaşık 10 bin kişiye yakın katılımcı var. İzmir'imiz teveccüh etti, Rabbim hamdolsun bu güzel günlere çıkardı bizi." dedi.