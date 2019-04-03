İzmir’de kadın cinayeti İzmir’in Ödemiş ilçesinde 33 yaşındaki Hamide Gezer, otel odasında öldürüldü.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 33 yaşındaki Hamide Gezer, otel odasında öldürüldü.

Olay, Birgi Mahallesinde bulunan bir butik otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çalışanları odadan silah sesleri gelmesi üzerine odaya gitti.

Çalışanlar odada kalan Hamide Gezer’i kanlar içinde buldu. Çalışanlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Gezer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi üzerine olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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