İzmir’de kaç kişi aşılandı? İzmir korona aşısı olanların sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1634 oldu, 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

Çin’den ikinci parti aşı olarak da 6,5 milyon dozunun daha aşı geldi. Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldığı Sağlık Bakanlığı üzerinden takip edilmekte. Peki Ankara’da kaç kişi aşılandı? Ankara’da korona aşısı olanların sayısı kaç? Çin'den alınan koronavirüs aşılarının ilk partideki 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirildi. 14 Ocak'tan itibaren de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz daha sonra da 3 milyon doz toplamda 10 milyon doz aşı Türkiye’ye geldi.

İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekiler ile 90 yaş üzerindekilere yapılan aşı, geçtiğimiz haftadan itibaren 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanlarına da uygulanmaya başlandı. Koronavirüs aşısını olanların sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından canlı olarak açıklanmakta. Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.

İzmir’de kaç kişi aşılandı? İzmir’de korona aşısı olanların sayısı kaç?

1 Şubat saat 07:50 itibariyle Türkiye geneli aşılananları toplam sayısı 1.986.255 oldu. Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip sistemi üzerinden de hangi ilin ne kadar aşılama yapıldığı sorgulanmakta. İstanbul’da 345 bin 641 kişi korona aşısı olurken, Ankara’da korona aşısını olanların sayısı 193 bin 834, İzmir’de korona aşısı olanların sayısı 127 bin 043, Aydın’da 32 bin 754 Muğla’da 31 bin 071, Diyarbakır’da korona aşısı olanların sayısı 25 bin 738, Malatya 23 bin 739 kişi aşılamış görünüyor.