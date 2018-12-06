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İzmir'de "İsveçli Babalar" sergisi açıldı

İsveçli fotoğraf sanatçısı Johan Bavman'ın, babaların çocuklarının bakımı ve eğitiminde üstlendikleri role ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı sergi, İzmir'de sanatseverlerin izlenimine sunuldu- İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden:- "Babaları kendilerini geliştirmiş ailelerde çocukların gelişimleri her zaman daha iyi olacaktır. Kendini bu yönde geliştirmiş olan babalar, hem kendilerine hem ailelerine sağlıklı ve mutlu bir hayat vadetmektedir"

06 Aralık 2018 Perşembe 23:08
İzmir'de "İsveçli Babalar" sergisi açıldı

İZMİR (AA) - İsveçli fotoğraf sanatçısı Johan Bavman'ın, babaların çocuklarının bakımı ve eğitiminde üstlendikleri role ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı "İsveçli Babalar" sergisi İzmir'de açıldı.

İsveç Konsolosluğu ve Göztepe Spor Kulübü iş birliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, "Baba, Çocukluğumu Benimle Paylaş" sloganıyla izlenime sunulan fotoğraflar, İsveçli birçok babanın yanı sıra Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, Andre Castro ve Kadu'nun gündelik hayatlarında çocuklarıyla geçirdikleri anları belgeliyor.

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, açılışta yaptığı konuşmada, babaların, çocukların hayatlarındaki rollerini göstermek üzere bir araya geldiklerini, babaların aile için olduğu kadar toplum için de örnek teşkil ettiklerini belirtti.

Sergide, babalar ve çocukların beraber geçirdikleri zamanlarda çekilen fotoğrafların yer aldığını dile getiren Hyden, şunları kaydetti:

"Futbolcular ve babalar olarak çok ciddi bir rol üstleniyorsunuz. Babanın ve annenin aile içindeki sorumlulukları eşit olarak almasının bütün aileye çok olumlu etki yaptığı tüm araştırmalar neticesinde belli olmuştur. Babaları kendilerini geliştirmiş olan ailelerde çocukların gelişimleri her zaman daha iyi olacaktır. Kendini bu yönde geliştirmiş olan babalar hem kendilerine hem ailelerine sağlıklı ve mutlu bir hayat vadetmektedir."

Göztepe Spor Kulübü Başkanvekili Talat Papatya, Mehmet Sepil'in çok istemesine rağmen açılışa katılamadığını belirterek, kendilerini sadece bir spor kulübü olarak değil, en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Güzel mesaj içeren bir sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Papatya, "Futbolcularımız ve başkanımız da birer rol model. Sizin vermeye çalıştığınız mesajlara bir katkımız olur, taraftarlarımız da bu mesajı en iyi şekilde alır." dedi.

Papatya daha sonra Hyden'e isminin yazılı olduğu Göztepe forması hediye etti.

Sergi, 7-30 Aralık tarihleri arasında açık olacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:08
  1. fotoğraf sergisi
  2. Göztepe Spor Kulübü
  3. İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén

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