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İzmir'de işçileri taşıyan minibüsler tırla çarpıştı: 12 yaralı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
İzmir'de işçileri taşıyan minibüsler tırla çarpıştı: 12 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tırın, önce yayaya sonra da işçileri taşıyan iki servis minibüsüne çarpması sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

Aliağa'dan Bergama yönüne ilerleyen R.Ş. idaresindeki tır, Yeni Şakran Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bekleyen Mesut Yılmaz'a (25) çarptı.

Daha sonra aynı yönde ilerleyen ve işçileri taşıyan iki servis minibüsüyle çarpışan tır, karşı şeride geçti. Tır, elektrik direğinin ardından kıraathaneye çarparak durabildi.

Kazada tırın şoförü ile yaya Yılmaz'ın yanı sıra servis minibüslerinin şoförleri Ramazan Demir, Özcan Yoldaş ile 8 yolcu yaralandı.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan tır şoförü R.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
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