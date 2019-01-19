İzmir'de işçi servisi devrildi: 17 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, mantar paketleme fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Taşöz'ün kullandığı 35 ABK 774 plakalı servis midibüsü, İzmir-Foça kara yolunun Bahadır Boğazı mevkisinde devrildi. Kazada 2'si ağır 17 işçi yaralandı. Yaralılardan 12'si Menemen Devlet Hastanesi, 3'ü Aliağa Devlet Hastanesi, sağlık durumu ağır olan 2'si ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

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