0553 313 94 23

İzmir'de iş yeri deposunda yangın

24 Şubat 2019 Pazar 02:23
İzmir'de iş yeri deposunda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine ait depoda çıkan yangında kağıt malzemeler kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Semti Liman C kapısı karşısındaki bir iş yerinin deposundan alevlerin yükseldiğini görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Depodaki kağıt havlu ve peçetelerin tutuşmasıyla hızla yayılan alevler depoyu sardı.

Çok sayıda itfaiyecinin içeride biriken duman nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmasında AKS 110 ekiplerince balyoz ve demir kesme makineleriyle duvarlarda delikler açılarak içeride biriken duman tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, depodaki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 02:23
  1. depo
  2. İtfaiye
  3. kağıt havlu
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası Körfezi’nde 8’i çocuk 16 kaçak göçmen yakalandı
    1. Kuşadası Körfezi’nde 8’i çocuk 16..
    2. Bilecik'te ev yangını
    3. İzmir'de iş yeri deposunda yangın
    4. Sisi, Kral Selman'la ikili ilişkileri..
    5. Tekirdağ’da trafik kazaları: 1 yaralı
    6. CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye..
    7. "Tam dünyada bizim oyun kuracağımız..
    8. Kestiği ağacın altında kalarak can..
    9. Peribacalarında yıkım kararı verilen..
    10. Prens Selman'dan ABD'ye kritik atama!
    11. "Dünyanın en büyük insani operasyonunu..
    12. İstanbul beyaza büründü!
    13. Çanakkale'de kar yağışı
    14. İSKİ’den don uyarısı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Maliki'den "Irak'ta ABD'ye ihtiyaç..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    19. Bin Selman, Washington büyükelçiliğine..
    20. İstanbul’da karı gören sokağa çıktı
    21. "Türk hayırseverlerin emanetlerini..
    22. AKOM’dan kar yağışı açıklaması
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    24. Erdoğan'dan Prens Selman'a: Kendinden..
    25. Kartopu oynayan vatandaşlar havadan..
    26. Binlerce personel ile AKOM teyakkuzda!
    27. Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de..
    28. Araçta sıkışan sürücüyü hayatta tutmak..
    29. İstanbul’da kar manzarası havadan..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Kaşıkçı..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019
    Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Rus uzman açıkladı: AB ve ABD dayatmaya alışıktı, artık öyle bir Türkiye yok
    Rus uzman açıkladı: AB ve ABD dayatmaya alışıktı, artık öyle bir Türkiye yok
    Umreden dönen Aleyna Dalveren, içkiyi kanalizasyona döktü
    Umreden dönen Aleyna Dalveren, içkiyi kanalizasyona döktü