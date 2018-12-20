İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin davada maktulün tutuklu eşi, iki oğlu ve arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan maktulün eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G, müştekiler, taraf avukatları katıldı.

Sanık Öznur Öğüt, tanık olarak dinlenilmesi için duruşma salonuna gelen 9 yaşındaki oğlu Y.Ö'ye sarılmak istemesi talebi mahkeme başkanı tarafından reddedilince gözyaşı döktü.

Tanık Y.Ö. mahkeme başkanının, "Olayla ilgili bildiklerini anlatmak ister misin?" sorusuna, "Hayır, anlatmak istemiyorum." demesinin ardından duruşma salonundan çıkartıldı.

Tanık olarak ifade veren Ü.G. sanık C.G'nin eşi olduğunu, olay gecesi Mehmet Hadi Öğüt'ün telefonla aramasının ardından Batuhan Ata Öğüt'ün evlerine geldiğini "Abim kaza yaptı." dediğini ve eşiyle birlikte otomobile gittiğini anlattı.

Sabah uyandığında evde ağlarken gördüğü eşinin "Çocuklar babalarını öldürmüş, dağa götürüp yaktılar. Korkudan onlara müdahale edemedim." dediğini ileri süren Ü.G. bir süre sonra Mehmet Hadi Öğüt'ün geldiğini ve eşi C.G'ye "Sen salaksın, bu olaydan kimseye bahsetmeyeceksin. Sana, ifadeni yazıp vereceğim. Biz olaydan yırtarız, yanan siz olursunuz." şeklinde konuştuğunu öne sürdü.

Ü.G. "Eşimin başını yaktınız." diye bağırdığı Mehmet Hadi Öğüt'ü evden kovduğunu beyan etti.

İddia makamının tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa vermesinin ardından söz alan Mehmet Hadi Öğüt, "Batuhan'ı korumak adına bunu yaptım. Tek düşüncem Batuhan'dı. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Babasını öldürme kastıyla hareket etmediğini savunan Batuhan Ata Öğüt, "Tek amacım annemi, babamdan korumaktı. Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Öznur Öğüt de söz alarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Torbalı ilçesinde 15 Nisan'da iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt (45), oğulları Batuhan Ata (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) ile onların arkadaşı olan C.G. (37) tutuklanmıştı. C.G, daha sonra tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öldürülen iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.