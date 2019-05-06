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İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman? 2019 Diyanet İzmir Ramazan imsakiyesi

Heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayı nihayet geldi. Ramazan'ı çeşitli ibadetlerle karşılayacak olan vatandaşlar ilk oruç hazırlığında. Türkiye bugün 2019 ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yurt geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşların da sahur saatine yönelik araştırmaları başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden olan İzmir'de ikamet eden vatandaşlar sahur için hazırlık yapıyor. Peki İzmir'de ilk sahur ne zaman olacak? 2019 Ramazan ayında İzmir ilk iftar saati ne zaman? İşte 2019 Diyanet Ramazan imsakiyesine göre İzmir'de sahur ve imsak saatleri...

06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:11
İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman? 2019 Diyanet İzmir Ramazan imsakiyesi

Heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayı nihayet geldi. Ramazan'ı çeşitli ibadetlerle karşılayacak olan vatandaşlar ilk oruç hazırlığında. Türkiye bugün 2019 ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yurt geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşların da sahur saatine yönelik araştırmaları başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden olan İzmir'de ikamet eden vatandaşlar sahur için hazırlık yapıyor. Peki İzmir'de ilk sahur ne zaman olacak? 2019 Ramazan ayında İzmir ilk iftar saati ne zaman? İşte 2019 Diyanet Ramazan imsakiyesine göre İzmir'de sahur ve imsak saatleri...

İzmir'de ilk sahur saat kaçta?

İzmir'de ilk sahur 04.28'e kadar yapılacak.

İzmir'de ilk iftar saat kaçta?

İzmir'de ilk oruç 20.14'te açılacak.

2019 İzmir Ramazan imsakiyesi

2019 Ramazan fitresi ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:11
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