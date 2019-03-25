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İzmir’de ilginç olay: Mazgala sıkışan adam için itfaiye seferber oldu

İzmir’in Konak ilçesinde, sokakta yaşayan ve iddialara göre temizlik yapmak için yağmur mazgallarının içerisine giren 35 yaşındaki bir kişi, mazgalda sıkıştı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:56
İzmir’de ilginç olay: Mazgala sıkışan adam için itfaiye seferber oldu

İzmir’in Konak ilçesinde, sokakta yaşayan ve iddialara göre temizlik yapmak için yağmur mazgallarının içerisine giren 35 yaşındaki bir kişi, mazgalda sıkıştı. 1 saat boyunca mazgalda sıkışan adam, alarma geçen itfaiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre ilginç olay, Konak ilçesindeki Kordon Sahili’nde meydana geldi. Sokakta yaşayan 35 yaşında Hasan Hüseyin Öztürk, vatandaşların ifadelerine göre temizlemek için yağmur mazgalının içerisine girdi. Bu sırada Öztürk, bulunduğu yerde sıkıştı. Ne yaptıysa çıkmayan Öztürk’ü bazı vatandaşlarla fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla 35 yaşındaki adamı çıkartmak istedi; ama daha fazla vakit kaybeden durumu itfaiyeye, sağlık ekipleri ve polise haber verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar bir alanda sıkışan Hasan Hüseyin Öztürk’ü kurtarmak için bir çalışma başlattı. Şahsın nefessiz kalabileceği durumuna karşı hızlı bir şekilde davranan itfaiye, hemen mazgalları tek tek açtı. Şahıs, daha sonrada mazgalların açılmasıyla bir saatlik bir çalışmayla kurtarıldı.



"Gel geri geri bak fareler var. Senin gözünü falan burnunu ısırır’ dedim"


Olaya şahit olan vatandaşlardan Mahir Dalgıç, ilginç olayı şöyle anlattı:


"İlk gören baktım. Ayaklarını gördüm anam bir baktım iki dakikada nasıl girdin? Ondan sonra yürüdü yürüdü mazgalın başına geldi. Sonra ’amcam gel geri geri bak fareler var. Senin gözünü falan burnunu ısırır’ dedim. ‘Yok’ dedi. ‘İşim var’ dedi. Yalvardım o kadar. Gel dedim, karnın açsa karnını doyurayım. Bir derdin varsa derdine derman olayım. Yalvardım o kadar. Tanımıyorum ben buradan gördüm."


Mazgalın içerisine giren ve kurtarılan adamsa, sarhoş olduğunu, sabah girdiğini ve olayı hatırlamadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:56
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