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İzmir'de ikramiyeleri ödenmeyen belediye işçileri eylem yaptı

Karşıyaka Belediyesinde son bir yıldır ikramiyeleri ödenmeyen Kent AŞ çalışanları eylem yaptı - DİSK Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara:- "Yaptığımız bu eylem uyarı mahiyetinde. Eğer uyarılarımızı dikkate almazlarsa önümüzdeki günlerde eylemlilik sürecimiz başlayıp iş bırakacağız"

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
İzmir'de ikramiyeleri ödenmeyen belediye işçileri eylem yaptı

İZMİR (AA) - Karşıyaka Belediyesi şirketlerinden Kent AŞ çalışanı yaklaşık 600 işçi, geçen sene imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan ikramiyelerini bir yıldır alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Karşıyaka Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, son bir yıldır Kent AŞ yönetimi tarafından çeşitli bahaneler gösterilerek sendika üyelerine ikramiyelerinin ödenmediğini belirtti.

Belediye şirketinin maaşlarını gecikmeli ödediğini dile getiren Kara, Kent AŞ yönetiminin kendilerine bir bankayla görüşme yaptıklarını, kredi almalarının ardından ikramiyeyi ödeyeceklerini söylediğini ifade ederek, "Yaptığımız bu eylem uyarı mahiyetinde. Eğer uyarılarımızı dikkate almazlarsa önümüzdeki günlerde eylemlilik sürecimiz başlayıp iş bırakacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:00
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