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İzmir’de ikinci Alsancak için dikkat çeken proje

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nun meclis toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihi elektrik fabrikasının olduğu bölgede ikinci bir Alsancak oluşturacaklarını, Karabağlar ve Buca ilçelerine masal evleri kuracaklarını söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:42
İzmir’de ikinci Alsancak için dikkat çeken proje

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nun meclis toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihi elektrik fabrikasının olduğu bölgede ikinci bir Alsancak oluşturacaklarını, Karabağlar ve Buca ilçelerine masal evleri kuracaklarını söyledi.


Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nın temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Meclis Başkanı Salih Esen ve meclis üyeleri tarafından ağırlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni projeler hakkında bilgi verdi, meclis üyelerinden gelen soruları yanıtladı.



İkinci bir Alsancak geliyor


Bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Alsancak Elektrik Fabrikası ve Alsancak trafiğinin rahatlatılması konusunda, "Bölgede trafiğin yer altına alınmasıyla ilgili çalışma devam ediyor" diyen Başkan Tunç Soyer, "Tarihi elektrik fabrikasının çevresiyle ilgili de çalışmalarımız var. İkinci bir Alsancak oluşturacağız. Alsancak Elektrik Fabrikası bilim müzesi, büyük kütüphane olabilir; sinema endüstrisine ev sahipliği yapabiliriz. Bunların hepsini İzmirlilerle birlikte düşüneceğiz. Sonuçta İzmir yeni bir yaşam alanına kavuşacak" dedi.



"Ankara’ya gidiyoruz"


Çiğli tramvayı ve projenin imar yönetmeliğine dair gelinen aşamanın sorulması üzerine bir açıklama yapan Soyer, “Çiğli tramvayı da, imar yönetmeliği de bütün bunlar Ankara’dan onay bekliyor. Ankara’dan onay bekleyen çok sayıda projemiz var. Kimisi yıllara sari. Büyükşehir belediye meclisinde çoğunlukta olmamıza rağmen AK Partili meclis üyeleriyle çok yakın bir diyalog içindeyiz. Bayram ertesi Ankara’ya gidiyoruz. Dosyalarımızı birlikte hazırlayacağız. Hangi bakanlık, hangi bürokrat, bunları netleştirerek yapacağız" açıklamasında bulundu.


Konuşmasında, "İzmir’i dünya kenti yapmak zorundayız" diyen Soyer, "Bundan anladığımız şey sadece Akdeniz çanağında yüzlerce yıl sürdürdüğü önderliği geri kazanmak değil. Biz çok kuvvetli bir liman kentiydik. Ön Asya’nın başkentiydik. Sonra kan kaybettik. Şimdi tekrar bu çanakta öncü rol üstlenmeye başlıyoruz. Çin Araştırma Enstitüsü kuracağız. İzmir’in yeni hedefi Çin olacak. Çin ile çok yakın ilişkiler kuracağız" diye konuştu.


Başkan Tunç Soyer, İzmir’de kurumların olağanüstü güzel işler yaptığını, birbiriyle bağlantı sağlandığı taktirde çarkın döneceğini ve İzmir’in ekmeğinin büyüyeceğini söyledi. Başkan Soyer, “Hepimizin birlikte olması ve yaptığımız işlerden haberdar olması gerekiyor. Yani bu hikayeyi birlikte yazmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"Değişim İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden başlayacak"


İzmir’de belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarının uzun bir zamana yayılması yönünde gelen eleştiri için konuşan Soyer, "Büyükşehir belediyesinin geçmişten gelen bir sıkıntısı var. Büyükşehir çalışanları uzun süre açılan davalarla uğraştı; ama şimdi İzmir’de artık çok daha yeni bir heyecan dalgası var. İzmir Büyükşehir Belediyesi en aşağıdan en yukarıya çok daha büyük bir şevkle çalışıyor. Bununla birlikte çok sayıda düzenlemeyi beraberinde getiriyoruz. Burada sorumluluk bize düşüyor. Personelimizin aşkla çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bu sokağa, park ve bahçelere yansıyacak. İzmir değişecek Türkiye değişecek. Bu değişim İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden başlayacak" diye konuştu.


Adaylık sürecinden itibaren dezavantajlı kesimlere öncelik vereceğini ifade eden Soyer, aynı düşünce içinde olduklarını söyledi. Soyer ayrıca Karabağlar, Buca bölgesinde en az 20 tane masal evi yapacaklarını belirterek, "Bunlar eşi hasta, hapiste, vefat etmiş yalnız kadınların küçük çocuklarıyla ilgili olacak. Çocuklar masal evindeyken anneleri de iş atölyelerinde üretim yapacak. Bizim vizyonumuz özellikle arka sıradakilere, yukarı mahallelere hizmet olmaya devam edecek. Gençlik merkezleri kuracağız. Orada İzmirli olmakla daha çok gurur duyacakları bir İzmir oluşturacağız. Önceliğimiz budur. Hiç sapma yok" diye konuştu.


İzmir’i dünyanın en çok gidilmek istenen dünya markası bir kent haline getireceklerini söyleyen Başkan Soyer konuşmasını, “Beş yılı bir saniye boş geçirmeden her bölgede projeler inşa etmeye çalışacağız. Her bir proje bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olacak. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum İzmir dünyanın en çok bilinen kenti olacak” sözleriyle tamamladı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:42
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